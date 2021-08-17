Медвежий угол

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На кого рассчитаны щедрые обещания перед выборами

На кого рассчитаны щедрые обещания перед выборами

ан сила правды Добрый день мои уважаемые читатели и подписчики. Разные партии предлагают различные варианты своих действий.

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Виктор Тимошевский
судя по нахлынувшей на телевидение волне едунов во главе с Турчаком,создается впечатление, что "Единые" овладели бюджетом России и раздают обещания одно другого круче. Видимо,20 сентября все забудется. Возникает лишь вопрос.А на каком основании тот же Турчак или директор "Сириуса" делают громкие заявления по поводу финансирования проектов из бюджета страны? Они берега не попутали? Обещаешь ты что то построить или открыть,так используй свои собственные сбережения или средства партии родной.А то столько программ озвучено,что голова кругом.
Тамара Аристархова
Люди устали от обещаний, которые не выполняются, поэтому и не ходят на Выборы!!!
alexander
Единственный человек, который держал своё слова и делал всё для народа, это великий вождь товарищ СТАЛИН.
вячеслав харченко
О как, сразу отмазку нашли - "нигде в мире не выполняют", значит на плаху, если не выполняют, за базар надо отвечать перед народом.
Сергей
вячеслав харченко
https://m.youtube.com/watch?v=fELqEDZqfag
Сергей
Сергей
Сергей
Сергей
Николай Зайчиков
У меня была знакомая , которая говорила , что прежде чем уложить женщину в кровать ей обещают золотые горы , ну а после соития от этого обещалкина и сраной деревни не получишь . Так по моему и с выборами , верить обещаниям ЕР это в конечном счете не получить и сраной деревни .

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