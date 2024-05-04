ВС РФ нанесли 25 групповых ударов по энергетическим объектам Украины

Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшую неделю нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК).
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