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Ученые из Дании объяснили, каким образом имена влияют на уровень IQ

Ученые из Дании объяснили, каким образом имена влияют на уровень IQ

Исследование датских ученых выявило связь между именем и уровнем интеллекта человека. По результатам исследования, проведенного в Дании, выяснилось, что имена могут быть связаны с умственными способностями индивида.

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