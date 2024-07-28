Ученые из Дании объяснили, каким образом имена влияют на уровень IQ

Исследование датских ученых выявило связь между именем и уровнем интеллекта человека. По результатам исследования, проведенного в Дании, выяснилось, что имена могут быть связаны с умственными способностями индивида.
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