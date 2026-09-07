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Организаторы концерта Канье Уэста ответили на предостережение Роспотребнадзора

Организаторы концерта Канье Уэста ответили на предостережение Роспотребнадзора

Ashley Landis/AP/TASS Гендиректор Say Agency Анна Субчева, комментируя претензии Роспотребнадзора из-за отказ агентства возвращать деньги за билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге, заявила 7 сентября в беседе с ТАСС, что эту ситуацию будут разбирать юристы.

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