16 человек, которым слово «жадный» нужно ставить прямо перед их ФИО

Многие люди стремятся к тому, чтобы получить для себя наибольшую выгоду при минимальных затратах. Но у некоторых подобный подход доходит до такого абсурда, что так и хочется спросить: «Да откуда в тебе столько жадности?».
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