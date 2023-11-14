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Сектор Газа: туннельная война

Сектор Газа: туннельная война

Сектор Газа: туннельная война МОСКВА, Институт РУССТРАТ. После проведения палестинским движением ХАМАС операции «Потом Аль-Аксы» и ответных мер со стороны Израиля, военные эксперты в разных странах заговорили о таком феномене, как туннельная война.

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