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Спички - не игрушка

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Разрыв шаблонов: президент Конго объяснил западному журналисту, за что в Африке любят русских

Разрыв шаблонов: президент Конго объяснил западному журналисту, за что в Африке любят русских

  Информационный катаклизм случился в Европе: там пропаганда столкнулась с реальностью. Там западный журналист брал интервью у президента Конго, и всё пытался понять: мы ведь уже так красиво придумали весь этот миф, что Запад – он демократический, а Россия и Китай – якобы «плохие», и что весь мир любит западные страны, и стремиться быть как мы.

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