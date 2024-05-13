Мирошник призвал международные организации оценить атаку ВСУ на Белгород

Российская сторона ожидает от ряда международных организаций, в которых она состоит, честной оценки атаки на Белгород со стороны ВСУ, в результате которой обрушился подъезд 10-ти этажного дома и погибли 15 человек.
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