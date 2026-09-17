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FiNE NEWS

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Казанский аферист «заказал» роботов-пылесосов на 15 миллионов и растворился с товаром

Представьте: вы владелец компании по продаже крутой бытовой техники, и вдруг приходит жирный заказ на 375 моющих роботов-пылесосов.

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