Политолог Ухов: Россия осознала угрозу от неконтролируемых миграционных потоков

Россия всерьез осознала угрозу, исходящую от неконтролируемых миграционных потоков, заявил политолог Илья Ухов, комментируя в своем Telegram-канале указ президента России Владимира Путина о вступлении в силу обновленной стратегии противодействия экстремизму.
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