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Царьград

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Счётная палата: Нарушения на 56 млрд рублей в инфраструктуре 7 регионов России

Счётная палата: Нарушения на 56 млрд рублей в инфраструктуре 7 регионов России

Счётная палата выявила нарушения на сумму 56 млрд рублей в инфраструктурных проектах Владимирской, Воронежской, Омской, Рязанской, Тюменской областей, Чувашии и Ханты-Мансийского округа, включая несоответствие стоимости и задержки в сроках.

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