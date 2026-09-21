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Наука и Техника

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Дроны над дачами: как подготовиться к земельному контролю с октября 2026 года

Дроны над дачами: как подготовиться к земельному контролю с октября 2026 года

Тихий октябрьский вечер, за окном шуршит листва, а на телефон приходит уведомление из госуслуг. Открываешь — и чувствуешь, как внутри всё сжимается: предписание о проверке земельного участка.

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