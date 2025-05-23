Об устранении преступно-халатного отношения к сбережению жизней красноармейцев

Март 1942 года. Совершенно секретно. Директива Военного совета Западного фронта об устранении преступной халатности при спасении жизни воинов Красной Армии Уважаемые командиры дивизий, командиры бригад, политические комиссары.
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