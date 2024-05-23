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В Республике Татарстан бывший директор управления эксплуатации водохранилища и его знакомый признаны виновными в мошенничестве

Собранные в Мензелинском МРСО Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 58-летнему бывшему директору ФГБУ «Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища» и его 64-летнему знакомому, в зависимости от роли каждого признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.

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