В Республике Татарстан бывший директор управления эксплуатации водохранилища и его знакомый признаны виновными в мошенничестве

Собранные в Мензелинском МРСО Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 58-летнему бывшему директору ФГБУ «Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища» и его 64-летнему знакомому, в зависимости от роли каждого признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.