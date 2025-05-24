В Орле данные по неплательщикам алиментов станут общедоступными

С 25 мая судебные приставы Орловской области начнут вести отдельный реестр должников по алиментам. Реестр будет являться частью сервиса «Банк данных исполнительных производств», который размещён на официальном интернет-сайте ФССП России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии