Если кто-нибудь решил, что либералы раз и навсегда потеряли влияние в отечественной культуре, то это опасный самообман.
КУЛЬТУРНАЯ АТАКА НА РОССИЮ НАЧАЛАСЬ – НА "КАННСКОМ ФРОНТЕ"
Комментарии
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Юрий Золотарев
Ничего-ничего-о-о-о! Главный ПЛЮС всей этой текущей чуши: прекрасно и окончательно проявляется ВСЯ антироссийская сволота! Распознавать гадюшники стало проще.
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12 час.
Юрий Золотарев
Сколько, к примеру, появилось тестовых фраз! Ну, скажем: "Чей Крым?", "Славаукраини??", "Хто нэ скаче??". Далее, чётко прояснилась разница: Донбасс - Украина. Если порыться, можно много еще положительных тестов откопать в нашей современности, связанной с СВО.
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11 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Точно подмечено!
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9 час.
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