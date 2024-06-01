КУЛЬТУРНАЯ АТАКА НА РОССИЮ НАЧАЛАСЬ – НА "КАННСКОМ ФРОНТЕ"

Ничего-ничего-о-о-о! Главный ПЛЮС всей этой текущей чуши: прекрасно и окончательно проявляется ВСЯ антироссийская сволота! Распознавать гадюшники стало проще.

Юрий Золотарев

Сколько, к примеру, появилось тестовых фраз! Ну, скажем: "Чей Крым?", "Славаукраини??", "Хто нэ скаче??". Далее, чётко прояснилась разница: Донбасс - Украина. Если порыться, можно много еще положительных тестов откопать в нашей современности, связанной с СВО.