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Царьград

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Россия уменьшила импорт одежды и обуви из Китая на рекордные 22% и 28%

Россия уменьшила импорт одежды и обуви из Китая на рекордные 22% и 28%

В феврале 2025 года Россия резко сократила импорт одежды и обуви из Китая на 22% и 28% соответственно.

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