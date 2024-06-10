«Авто.ру» и hh.ru: в России стабилизировалась доступность автомобилей

Аналитики сервиса «Авто.ру» совместно с платформой hh.ru рассчитали индекс доступности автомобилей. Весной 2024-го россиянам стало проще купить машину, чем в начале текущего года, сообщили «Известия» со ссылкой на исследование.
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