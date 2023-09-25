Военное обозрение

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«Настало время открыть военную базу Индии в Армении» - председатель общества индо-армянской дружбы:

«Настало время открыть военную базу Индии в Армении» - председатель общества индо-армянской дружбы:

На страницах армянской прессы появился материал, в котором говорится о предложении по созданию иностранной военной базы на территории страны.

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