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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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MotoGP. Бастианини и Виньялес будут выступать за клиентскую команду «КТМ» в 2025-м

Команда, выступающая как «Гасгас», в следующем году будет гоняться как «КТМ Тек 3». Ее цвета будут защищать Энеа Бастианини, покидающий заводскую «Дукати», и Маверик Виньялес из «Априлии».

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