Как в Советском Союзе был создан лучший танковый двигатель В 1938 году в Советском Союзе был создан новейший танковый двигатель, который не просто стал результатом многолетний усилий советских конструкторов в рамках тогдашнего «импортозамещения».
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