Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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    Какая фигня!Поделки из коктей...
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Поделки из коктейльных трубочек – шедевры для дома из бросового материала

Поделки из коктейльных трубочек – шедевры для дома из бросового материала

Очень часто читатели нашего журнала просят публиковать больше мастер-классов о переделке простых, что называется, бросовых вещей.

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Комментарии
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КН
Клюева Наташа
...Что же за вечное враньё?! ...Когда я читаю &quot;из трубочек&quot;, а потом выясняется, что основа изделия далеко не трубочки ...а ободранный каркас старого светильника...то чувствуешь прямое МОШЕНИЧЕСТВО 👻🤬
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8 час.
Татьяна Цыганова
Какая фигня!
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4 час.

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