Поделки из коктейльных трубочек – шедевры для дома из бросового материала

Очень часто читатели нашего журнала просят публиковать больше мастер-классов о переделке простых, что называется, бросовых вещей.
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