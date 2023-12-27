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Невеста раскормила Архипа: Королева смирилась с выбором сына

Невеста раскормила Архипа: Королева смирилась с выбором сына

В Сети появилось редкое семейное фото певицы. Наташа Королева с сыном Архипом и его возлюбленной Социальные сетиКак бы ни выступала Наташа Королева против отношений сына с бывшей стриптизершей, любовь оказалась сильнее всех преград.

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