15 кулинарных фиаско, когда люди сожгли свою еду

Многие из нас часто готовят. И даже, если мы делаем это хорошо, порой случаются конфузы. Бывало так, что вас отвлекало что-то настолько, что вы забывали о том, что варится или жарится на плите? Мы собрали в единую подборку фото кулинарных фиаско, на которых люди показали, как можно сжечь еду:1.