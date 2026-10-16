Вокалистку группы «Стоптайм» Наоко* (настоящее имя – Диана Логинова*) внесли в реестр иностранных агентов спустя год после задержания за исполнение песен Noize MC* и Монеточки*.
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Несть числа их развелось. Не поклонник, но тут бы я согласился со Сталиным: поганой метлой из страны. Правда, Коба нашел бы им и у нас применение с пользой для страны, лес бы валили и пели бы в гулагах.