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Формула-2. Испания. Мартен выиграл 1-ю гонку, Маини – 2-й, Корреа – 3-й, Антонелли – 10-й, Бермэн – 21-й

Пилот «АРТ» Виктор Мартен выиграл спринт «Формулы-2» в Барселоне. Мартен опередил обладателя поула Куша Маини из «Инвикты» и представителя «ДАМС» Хуана-Мануэля Корреа.

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