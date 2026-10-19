Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства региона не поддержал идею полного запрета продажи вейпов, назвав её недоработанной и указав, что ограничения не помешают покупателям приобретать продукцию через мессенджеры и даркнет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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