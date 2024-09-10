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Несекретные материалы

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Сможет ли Сербия сохранить нейтралитет в поляризованном мире

Сможет ли Сербия сохранить нейтралитет в поляризованном мире

Критики многополярной дипломатии Белграда утверждают, что стратегия Вучича рискует оттолкнуть международных партнеров Сербии и подорвать демократический прогресс в стране.

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Комментарии
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Надежда
К сожалению, нет. Маленьким странам невозможно противостоять мировому заокеанскому бандиту, им необходима поддержка сильной страны, иначе им не выжить...
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13 час.
лл
лина любимцева
Запад безусловно давит на Сербию всем возможными способами.  Им нужна сплошная русофобская территория... ХРАНИ ГОСПОДЬ СЕРБИЮ!!... .....   НУ ЧТО, ЕЩЕ БУДЕМ ЗАДРУЖИВАТЬСЯ С ЗАПАДНЫМИ ДИКИМИ  ЗВЕРЬКАМИ?!!!  Они же твари поганые!!!
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10 час.

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