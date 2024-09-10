Критики многополярной дипломатии Белграда утверждают, что стратегия Вучича рискует оттолкнуть международных партнеров Сербии и подорвать демократический прогресс в стране.
Сможет ли Сербия сохранить нейтралитет в поляризованном мире
Комментарии
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Надежда
К сожалению, нет. Маленьким странам невозможно противостоять мировому заокеанскому бандиту, им необходима поддержка сильной страны, иначе им не выжить...
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13 час.
лл
лина любимцева
Запад безусловно давит на Сербию всем возможными способами. Им нужна сплошная русофобская территория... ХРАНИ ГОСПОДЬ СЕРБИЮ!!... ..... НУ ЧТО, ЕЩЕ БУДЕМ ЗАДРУЖИВАТЬСЯ С ЗАПАДНЫМИ ДИКИМИ ЗВЕРЬКАМИ?!!! Они же твари поганые!!!
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10 час.
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