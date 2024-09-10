Сможет ли Сербия сохранить нейтралитет в поляризованном мире

К сожалению, нет. Маленьким странам невозможно противостоять мировому заокеанскому бандиту, им необходима поддержка сильной страны, иначе им не выжить...

лл

лина любимцева

Запад безусловно давит на Сербию всем возможными способами. Им нужна сплошная русофобская территория... ХРАНИ ГОСПОДЬ СЕРБИЮ!!... ..... НУ ЧТО, ЕЩЕ БУДЕМ ЗАДРУЖИВАТЬСЯ С ЗАПАДНЫМИ ДИКИМИ ЗВЕРЬКАМИ?!!! Они же твари поганые!!!