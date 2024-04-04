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Журова: россиян продолжат отстранять, пока они не откажутся выступать на Олимпиаде

Журова: россиян продолжат отстранять, пока они не откажутся выступать на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что российские спортсмены будут отстраняться от Олимпийских игр в Париже до тех пор, пока сами не начнут отказываться от идеи выступить на соревновании.

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