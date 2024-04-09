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Глава ЦРУ предложил обменять 40 заложников ХАМАС на 900 палестинских заключенных

Глава ЦРУ предложил обменять 40 заложников ХАМАС на 900 палестинских заключенных

Директор ЦРУ Уильям Бернс предложил обменять 40 израильских заложников, удерживаемых исламистским движением ХАМАС, на 900 палестинских заключенных в рамках первого этапа предлагаемого соглашения о прекращении огня.

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