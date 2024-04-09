Глава ЦРУ предложил обменять 40 заложников ХАМАС на 900 палестинских заключенных

Директор ЦРУ Уильям Бернс предложил обменять 40 израильских заложников, удерживаемых исламистским движением ХАМАС, на 900 палестинских заключенных в рамках первого этапа предлагаемого соглашения о прекращении огня.
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