Что нужно делать в Сретение Господне 15 февраля 2025 года объясняют священнослужители Лидия КарпенкоСретение Господне — это один из самых значимых православных праздников февраля, который ежегодно отмечают все восточные христиане 15 числа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии