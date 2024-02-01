На автомобильном мосту через реку Битцу завершаются монолитные работы

Сейчас начались подготовительные работы по устройству парапетного ограждения На строящемся мосту через реку Битцу на участке Московского скоростного диаметра от МКАД до автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» завершены работы по устройству всех опор, железобетонных балок пролетного строения и железобетонной плиты.