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Врач назвала оптимальную частоту смены постельного белья

Врач назвала оптимальную частоту смены постельного белья

Даже самые чистоплотные люди меняют постельное белье от силы раз в две недели, а это чревато негативными последствиями для здоровья, рассказала дерматовенеролог, косметолог, научный сотрудник института профессиональных болезней ФГБНУ «НИИ МТ» им.

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