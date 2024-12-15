Врач назвала оптимальную частоту смены постельного белья

Даже самые чистоплотные люди меняют постельное белье от силы раз в две недели, а это чревато негативными последствиями для здоровья, рассказала дерматовенеролог, косметолог, научный сотрудник института профессиональных болезней ФГБНУ «НИИ МТ» им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии