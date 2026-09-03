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Царьград

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ЦИК РФ открыл досрочное голосование на зарубежных участках

ЦИК РФ открыл досрочное голосование на зарубежных участках

На зарубежных участках началось досрочное голосование русских избирателей на выборах в Госдуму. С 4 сентября 2026 года голосование пройдет в 152 странах, включая Бахрейн, Израиль и Китай.

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