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Газета.ру

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Профсоюз "Учитель" выступил против изъятия трудных подростков из школ

Профсоюз "Учитель" выступил против изъятия трудных подростков из школ

Трудных детей и подростков нельзя забирать из обычных школ из-за плохого поведения – это грозит тем, что ребенок попадет в ту среду, которая и привела к проблемам.

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