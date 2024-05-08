Анастасия Волочкова едва не пошла ко дну от новостей, что Елена Николаева родила

Балерину Анастасию Волочкову едва вытащили из воды. Звезда балет едва не утонула на Мальдивах. Оказывается, балерина пыталась спасти дизайнерское платье, которое едва не унесло штормом — наряд хотели просушить на вилле после фотосессии.