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Силовики проверили арендаторов каршерингового авто по делу Кириллова

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку последних пользователей автомобиля каршеринга «Делимобиль», который подозреваемый применил в теракте, в результате которого погиб глава войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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