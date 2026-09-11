На М-4 «Дон» в Липецкой области ожидается дождь

Водителей предупреждают о дождливой погоде на трассе М-4 «Дон» и просят соблюдать осторожность.В ближайшие сутки на отдельных участках трассы М-4 «Дон» в Московской, Тульской и Липецкой областях ожидается дождь.
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