Врач Березников посоветовал сало, рыбий жир и льняное масло для здоровья сердца

Употребление в пищу рыбьего жира, сала и льяного масла положительно скажется на здоровье сердца. Об этом РИА «Новости» сообщил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников.
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