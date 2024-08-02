360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 292 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    Может это будущий Судоплатов?Вадим Красиков ве...
  • АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
    Пора уже мразь и террориста буданова унистожить. Или лучше выкрасть и в клетке приаезти в Крым в зоопарк.Глава ГУР Украины...
  • Evgeni Velesik
    А вокруг никого не было защитить товарища? Шакалы!В Казани 16-летни...

Врач Березников посоветовал сало, рыбий жир и льняное масло для здоровья сердца

Врач Березников посоветовал сало, рыбий жир и льняное масло для здоровья сердца

Употребление в пищу рыбьего жира, сала и льяного масла положительно скажется на здоровье сердца. Об этом РИА «Новости» сообщил доктор медицинских наук,  заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх