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Аморим после ничьей с «Лацио»: «В первом тайме не было прессинга, он был просто катастрофическим»

Аморим после ничьей с «Лацио»: «В первом тайме не было прессинга, он был просто катастрофическим»

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим прокомментировал ничейный результат команды в матче 4-го тура Серии А против «Лацио» (2:2).

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