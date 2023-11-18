Украину и Ближний Восток не упомянули в итоговой декларации саммита АТЭС

В итоговой декларации, принятой участниками саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который завершился накануне в Сан-Франциско, нет упоминаний об Украине и палестино-израильском конфликте, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.