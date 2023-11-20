МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 857 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Иногда трудно понять, что из себя представляют Нидерланды, с крохотной территорией, равной площади Тамбовской области...В Нидерландах нап...
  • Лев Добрый
    А надо ли было это делать, разве Северная Македония наш союзник? 😎😱😜👈Россия выдала Сев...
  • Лев Добрый
    А что можно сказать про Аргентину, что заслужили, то и получите!😎😜👈Сторонники проигр...

«Агенты Кремля» схлестнутся с «агентами Вашингтона» и «агентами Брюсселя» на Украине 

«Агенты Кремля» схлестнутся с «агентами Вашингтона» и «агентами Брюсселя» на Украине 

Политическая неопределенность на Украине и желание перевыборов может привести к тому, что противоборствующие политические стороны погрязнут в тотальной междоусобице Об этом в интервью украинскому телеведущему Василию Апасову заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх