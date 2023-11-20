«Агенты Кремля» схлестнутся с «агентами Вашингтона» и «агентами Брюсселя» на Украине 

Политическая неопределенность на Украине и желание перевыборов может привести к тому, что противоборствующие политические стороны погрязнут в тотальной междоусобице Об этом в интервью украинскому телеведущему Василию Апасову заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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