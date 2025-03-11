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Царьград

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Baza: в Подмосковье житель сбил вражеский беспилотник из ружья

Baza: в Подмосковье житель сбил вражеский беспилотник из ружья

Это случилось в Каширском округе.Этим утром силами ПВО в Московской области были уничтожены 91 беспилотник, по данным Министерства обороны.

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