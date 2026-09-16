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Польский депутат Матецкий попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Польский депутат Матецкий попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Депутат сейма (нижняя палата) парламента Польши от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

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