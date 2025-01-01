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Нетронутые алмазы Сибири. Крупнейшее месторождение в мире, созданное метеоритом.

Нетронутые алмазы Сибири. Крупнейшее месторождение в мире, созданное метеоритом.

12,6 тыс прочтений Оглавление Рассекреченный объект – Попигайское месторождение Размеры Попигайского месторождения Принципиальные отличия импактных алмазов Сибирь – земля с необычайным количеством природных богатств.

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