Нетронутые алмазы Сибири. Крупнейшее месторождение в мире, созданное метеоритом.

12,6 тыс прочтений Оглавление Рассекреченный объект – Попигайское месторождение Размеры Попигайского месторождения Принципиальные отличия импактных алмазов Сибирь – земля с необычайным количеством природных богатств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии