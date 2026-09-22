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"Провели две тяжелейшие операции на сердце". Михаила Лабковского экстренно госпитализировали

"Провели две тяжелейшие операции на сердце". Михаила Лабковского экстренно госпитализировали

65-летнего психолога Михаила Лабковского экстренно госпитализировали, сообщает телеграм-канал Mash.По данным ресурса, причиной госпитализации стало расслоение аорты.

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