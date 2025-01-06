"Золотой глобус — 2025": Сальма Хайек в изумрудах на красной дорожке

Среди многочисленных гостей премии "Золотой глобус" оказалась и Сальма Хайек. 58-летняя актриса выбрала для церемонии бордовое платье с глубоким декольте, украшенным пайетками — конечно, бренда Gucci, который входит в концерн Kering, принадлежащий её мужу, миллиардеру Франсуа-Анри Пино.
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