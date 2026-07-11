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Энциклопедия географа

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Абхазия без иллюзий: во что превратился бюджетный отдых и почему стоит пересмотреть планы

Помню то ощущение, когда Абхазия была для меня синонимом лёгкости. Собраться за вечер, бросить пару вещей в рюкзак, сесть в машину и уже к обеду следующего дня сидеть на берегу с домашним вином и копчёным сыром.

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