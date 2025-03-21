Британское командование обсудило отправку истребителей Typhoon на Украину

В четверг, 21 марта, на заседании постоянного объединенного штаба (PJHQ), ответственного за планирование и управление всеми зарубежными военными операциями Великобритании, обсуждалась возможность отправки британских истребителей Typhoon на Украину для защиты наземных войск с воздуха.
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