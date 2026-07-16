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Акции «Газпрома» падают до минимальных значений

Акции «Газпрома» падают до минимальных значений Акции «Газпрома» на Московской бирже опустились ниже отметки 90 рублей, обновив минимумы с 2008 года.

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